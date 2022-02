Betalen per kliko werkt in de Noordoostpolder: veel minder ingezameld

Per inwoner is in de Noordoostpolder afgelopen jaar 40 kilo minder afval langs de weg gezet dan een jaar eerder. Wethouder Anjo Simonse ‘staat perplex’ en is dolenthousiast over zijn gemeentegenoten. ,,Maar er is nog genoeg werk aan de winkel.’’