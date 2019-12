Betalen per zak of container in Noordoostpolder om hoeveelheid restafval terug te dringen

In de Noordoostpolder moet het restafval in 2025 nog zestig kilogram per persoon zijn. Om dit eigen gestelde doel te bereiken wil het college van B&W dat inwoners per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien of de container aan de weg zetten een bedrag betalen voor het restafval.

Minder restafval weggooien moet naast dat het beter is voor het milieu ook beter zijn voor de portemonnee, vindt de gemeente Noordoostpolder. Het college stelt daarom een zogenoemd Recycle-tarief voor waarbij er een vastgesteld per huishouden en variabel tarief is voor elke zak en container. Doordat containers een chip krijgen en bewoners van hoogbouw een pasje ontvangen om een vuilniszak in de ondergrondse container te doen, krijgen inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heeft al een soortgelijk systeem. In die gemeenten is de afvalstoffenheffing en de hoeveelheid restafval gemiddeld lager. Het Recycle-tarief is in de nieuwe vorm vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra.

Ambitie landelijke overheid minder

In de Noordoostpolder is de afgelopen jaren de hoeveelheid restafval gedaald doordat in 2017 elk huishouden extra bakken kreeg voor papier en plastic. In 2015 had elk persoon gemiddeld 240 kilo restafval en in 2018 was dit nog 140 kilo. Doel van de gemeente is om in 2025 de hoeveelheid afval verder te laten dalen naar 60 kilo per persoon, ambitie van de landelijke overheid is om 30 kilo per jaar over te houden.

“Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen”, beargumenteert wethouder Anjo Simonse de keuze om een nieuwe koers te hebben bij de afvalinzameling. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. In 2015 was de belasting per 1000 kilo nog 13,21 euro en dit jaar betaalt de gemeente 32,15 euro voor dezelfde hoeveelheid.

Als de gemeenteraad in de Noordoostpolder in januari akkoord gaat met het plan is de bedoeling dat het systeem in 2021 van start gaat.

Maatregelen op Urk