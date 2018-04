Betalen voor groenstrook langs de vaart in Noordoostpolder onafwendbaar

Ze waren met zoveel mensen gekomen dat de commissiekamer van het provinciehuis in Lelystad woensdagavond te klein was. De mensen die geen zitplaats hadden weten te bemachtigen moesten de zaal verlaten vanwege de brandveiligheidsnormen. De massale opkomst en enkele hartstochtelijke pleidooien ten spijt toonde de politiek zich niet genegen het huurbesluit terug te draaien.

Kritiek

Wel was er volop kritiek op de doorlopen procedure, de wijze van communicatie en ook op de marktconforme huurprijs van 2,15 euro per vierkante meter op jaarbasis. Liever zit de PVV een symbolisch overnamebedrag van 1 euro per huishouden dat het betreft. ,,Net zoals bij Paleis Soestdijk is gebeurd", aldus Chris Jansen.

Afwijken

Gedeputeerde Jaap Lodders had heel veel woorden nodig om uit te leggen dat hij weinig kans ziet om de verontwaardigde bewoners tegemoet te komen. Het besluit om huur te gaan vragen voor de zogenaamde beheerstroken is immers een paar jaar geleden al genomen. Bovendien is het sinds 2012 een wettelijke verplichting van overheden om een vergoeding te vragen aan partijen die grond van bijvoorbeeld de provincie in gebruik hebben. En dan de prijs. Daar kun je over twisten, maar niet als je als stelregel hebt dat je als provincie marktconforme prijzen hanteert. Dus waarom juist op dit punt afwijken, vroeg Lodders zich af.

Wel gaf de bestuurder aan de inbreng van de partijen door te geven aan de andere gedeputeerden tijdens de eerstvolgende collegevergadering. In principe is het immers aan Gedeputeerde Staten om de huurprijs vast te stellen. Of aan een fractie om in de Statenvergadering met een motie te komen. En dat is precies wat Jansen van de PVV aankondigde voor over twee weken: 1 euro per beheerstrook.

Strohalm