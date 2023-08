met video Harten­kreet van boerin Anje uit Biddinghui­zen vindt massaal gehoor: ‘Barstte in tranen uit’

Het pensioen van Pieter en Anje Grin nadert. Ze willen hun moderne boerderij bij Biddinghuizen verkopen aan een veehouder. Eentje die op zijn huidige plek ongewenst is door stikstofuitstoot. Maar een onschuldig gesprek over de toekomst mondt uit in een deceptie: juist zíj zijn ongewenst.