Koe omhoog hijsen niet meer échte startschot Kamper Ui(t)dagen, maar er is wel meer publiek

Met een ferme ruk schiet de koe de lucht in, op weg naar de top van de Nieuwe Toren in Kampen. Ondanks de regen gebeurt dat onder toeziend oog van tientallen mensen die vanaf het ‘Koeplein’ de vliegende koe volgen. Wanneer het dier boven is, klinkt er een voorzichtig gejuich en applaus. De Kamper Ui(t)dagen zijn los.