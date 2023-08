Een boom scannen met je telefoon? In het stadspark van Kampen kan het straks

Wat voor soort boom is dit? Hoe oud is de boom en wat is het verhaal erachter? Op die vragen geven bomen in het stadspark van Kampen straks zelf antwoord. Honderd bijzondere bomen in het park krijgen (weer) een naambordje én QR-code.