Bewoners Noordoostpolder maken zich zorgen over 5G

Een groep inwoners van de Noordoostpolder maakt zich grote zorgen over de verwachte uitrol van 5G in Nederland. ,,Willen we dit onze kinderen aandoen?’’

Een petitie op internet is al bijna 500 keer ondertekend en de Facebookgroep ‘Stralingsbewust 5G Noordoostpolder’ telt zo'n 100 leden en blijft maar groeien. ,,En we zijn nog maar net bezig’’, zegt initiatiefneemster Maroesja van den Berg uit Rutten. Ze heeft zich verdiept in 5G en maakt zich zorgen over de gevolgen voor mens, dier en natuur.

Struisvogelpolitiek

Samen met een aantal gelijkgestemden uit de Noordoostpolder dringt ze aan op meer onderzoek naar 5G. ,,Nederland hanteert een soort struisvogelpolitiek’’, zegt ze. ,,We later het maar gebeuren. Terwijl in landen en steden om ons heen de uitrol van 5G wordt opgeschort in afwachting van nader onderzoek. Er is geen bewijs dat het netwerk veilig is.’’

Zelf heeft ze wel een vermoeden. ,,Kijk, er zijn wetenschappers die zeggen dat er niks aan de hand is, anders waarschuwen juist voor de schadelijke gevolgen. En dáár wordt heel makkelijk overheen gepraat, vind ik. Er zijn proeven gedaan met 5G in Nederland. Mensen die in de buurt wonen, klagen over bloedneuzen en hoofdpijn bijvoorbeeld. Dat moeten we serieus nemen. Ik heb me zó ingelezen en ik ben er niet gerust op, willen we dit onze kinderen aandoen?’’