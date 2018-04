Bewoners Noordoostpolder moeten toch betalen voor groenstrook langs het water

Inwoners van met name Emmeloord, Marknesse en Urk liggen al een aantal maanden met de provincie Flevoland in de clinch. Soms al decennia lang onderhouden zij de groenstroken langs het water, die in sommige gevallen een verlengstuk van de eigen tuin zijn. De provincie is wettelijk verplicht hiervoor een tarief in rekening te brengen, maar had dat tot op heden nog nooit gedaan. Toen ze dat wel deed (2,15 euro per vierkante meter per jaar) stuitte dat op verzet. Bij de inwoners, maar ook bij een deel van Provinciale Staten.