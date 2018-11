Bewoners Sluitgatweg in Nagele zijn snelheidsduivels zat

,,Het is diep triest", zegt Corine de Vries, buurvrouw en lid van de buurtvereniging . ,,De toegestane snelheid is 60 kilometer per uur. Zeker twee derde van de automobilisten rijdt te hard. Ze gaan heel dicht achter landbouwvoertuigen rijden, alsof ze er doorheen willen, en proberen op het laatste moment nog in te halen. Het lijkt alsof ze totaal geen besef hebben van landbouwverkeer en verwachten dat de tractors voor hen even de berm in gaan.”