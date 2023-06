Bewoners Triade Vitree verhuizen naar droomlocatie in Emmeloord

Proef om Nagele van het gas af te helpen is nog geen succes: ‘Als je leert lopen, dan kun je vallen’

De proef met het aardgasvrij verwarmen van Nagele is geen succes. Na anderhalf jaar blijkt dat de gekozen methode niet aan de verwachtingen voldoet. Dat zegt Rutger Bergboer van Energiek Nagele, de plaatselijke energiecoöperatie. ,,We moeten meer elektriciteit inkopen dan we hoopten. En dat is niet goedkoop.’’