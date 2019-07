Bezwaren ingediend tegen bouw mestsilo’s Bant

Tegen het plan om zes mestsilo’s te bouwen aan de rand van een nieuwbouwwijk in Bant zijn twee bezwaren ingediend en is er gevraagd om een voorlopige voorziening. Die moet in ieder geval tijdelijk een halt toeroepen aan de bouw, die al is begonnen terwijl de bezwaartermijn nog loopt.

Dat blijkt uit antwoorden die verantwoordelijk wethouder Wiemer Haagsma vanmiddag gaf op kritische vragen vanuit de gemeenteraad. Die liet blijken er twijfels over te hebben of de bouw van deze silo’s, in opdracht van het IJsselmuider bedrijf Gromes-Plender, zich wel leent voor een ‘flitsvergunning’. Zeker gezien de maatschappelijke onrust die er mee gepaard gaat. De vergunning werd door de gemeente binnen twee dagen verleend.

PvdA-fractievoorzitter Rien van der Velde ging het verst door het college ‘nalatigheid’ te verwijten. Volgens hem heeft de gemeente ‘niet goed nagedacht over de reikwijdte van deze vergunning’.

Wethouder Haagsma zei de onrust te begrijpen, maar herhaalde zijn eerdere uitspraken dat er is gehandeld binnen de afspraken die bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 zijn gemaakt. Twijfels over het fenomeen ‘flitsvergunning’ heeft hij ondanks alles niet. ,,We verlenen op deze manier dertig vergunningen per jaar. Alle gebruikers vinden het een prima instrument. Moeten we dan na één afwijkende zaak stoppen? Als college zijn we dat niet van plan”, aldus Haagsma.

Of de gemeente in deze gevoelige kwestie niet zelf met de omwonenden had moeten communiceren, wilde de raad weten. ,,Er is nog nooit voor gekozen om zelf te communiceren met de omgeving”, wierp Haagsma tegen. Dat wordt overgelaten aan de aanvrager.