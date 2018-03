'Bij voorbaat twijfelen aan elke aangifte is funest'

Emmeloordse zakenvrouw schrijft liefdesroman over de maffia

20 maart ,,Iedereen denkt dat ze altijd vrolijk vrolijk en leuk is. Maar Natas heeft ook een kwaaie kant hoor.'' Natascha Hoiting knikt bevestigend. Wat haar man zegt over haar 'donkere kant', klopt. ,,Ik ben aardig en kan heel veel hebben, maar als iets niet klopt of onrechtvaardig is, dan kan ik helemaal uit mijn plaat gaan.''