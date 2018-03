Bijna 27 miljoen euro voor Werelderfgoed Schokland

Bodem

Met de gezamenlijke investering kan de grondwaterstand worden verhoogd. Daarnaast is het ook mogelijk om op landbouwgrond een nat natuurgebied in te richten. Op die manier worden de archeologische resten op de beste manier bewaard: in de bodem.

'Het werelderfgoed Schokland is een archeologische schatkamer. Duizenden jaren is het gebied bewoond geweest. En al die bewoners hebben hun sporen achtergelaten. Die sporen vertellen ons nu het verhaal van Nederland. Ze vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Door dit archeologische erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties', aldus minister Ingrid van Engelshoven.