Blij dat het weer mag: Met een dikke glimlach langs de kofferbakverkoop in Kraggenburg

Martha uit Emmeloord heeft haar kraampje met kinderkleding al vroeg staan op de WEI*blij kofferbakmarkt en geniet met volle teugen van het evenement. En geef haar eens ongelijk, want na maanden van ellende is er eindelijk weer iets mogelijk Op het terrein aan de Zwartemeerweg struinen al vroeg de eerste mensen langs de uitgestalde hebbedingetjes. ,,Dit is toch heerlijk”, glundert Martha. ,,Ik zag het in de krant staan en ik dacht: dat lijkt me leuk, we gaan eropaf. Hartstikke mooi dat we dit weer kunnen doen, echt heel erg leuk.”