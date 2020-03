Blijvende gehoorschade voor agent die klappen en trappen kreeg van man (19) uit Marknesse: drie jaar cel geëist

Opnieuw nachtelij­ke vernielin­gen in Emmeloord: ruiten ingegooid met stenen

13:15 Bewoners uit twee straten in Emmeloord schrokken afgelopen nacht wakker nadat de ruiten van hun woningen werden ingegooid met stenen. Het is de zoveelste keer in korte tijd dat er in Emmeloord ruiten worden vernield. De klopjacht op de dader of daders heeft vooralsnog echter nog geen succes.