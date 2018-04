Boer Arno laat koeien voor eerst in 18 jaar de wei in

Dat was best spannend, zegt Rops. Het is altijd maar afwachten hoe de dieren reageren. De eerste keer waren ze wat timide, maar wel nieuwsgierig. Inmiddels weten ze dat ze naar buiten mogen als Rops 's ochtends bij het hek komt. Dan staan ze te popelen, is zijn indruk. Wel is het nog wennen. Het grazen gaat ze prima af, maar slechts een enkeling gaat daarna lekker in het gras liggen. Iets wat ze in de stal wel graag doen. Het gevolg: de melkproductie blijft nog wat achter. ,,Dat is nu nog even doorbijten, maar het komt vast goed."

Zielig

Hoewel de koeien het volgens Rops prima hebben in de in 2012 nieuwgebouwde stal, merkt hij dat de algehele stemming is dat het 'zielig' is als koeien nooit in de wei komen. Druk vanuit de maatschappij is een van de overwegingen om het vee toch buiten te laten grazen. En wie weet, zegt hij, komen er na hem meer boeren over de brug. ,,Op Kampereiland staan vrij veel koeien in de wei, maar ga je over de N50 Flevoland in, dan staat er bijna geen een meer." Komt bij dat FrieslandCampina wil dat de bedrijven waarvan het melk afneemt de koeien zo veel mogelijk in de wei heeft staan. En, geeft Rops toe, die weidepremie kan ik goed gebruiken.