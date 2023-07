Boer Hans gaat tóch even bij zijn varkens kijken (en dat blijkt maar goed ook): 'Niet eerder meegemaakt’

Drie Fly-in weekenden met histori­sche vliegtui­gen bij Aviodrome in Lelystad

De Fly-in bij Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad was vorig jaar zomer zo’n groot succes, dat dit jaar in de zomervakantie drie weekenden in het teken staan van historische vliegtuigen. Komende zaterdag is de eerste Fly-in. Op deze dag zijn enkele les- en trainingstoestellen te zien.