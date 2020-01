Boer Rence uit Espel: ‘Actie Agractie is vriendelijk, maar onvrede neemt toe’

Partijen pleiten voor gescheiden afvalbak­ken in centra Noordoost­pol­der

20 januari De fracties van het CDA en GroenLinks in de gemeente Noordoostpolder willen dat ook in de centra van steden in de Noordoostpolder afval gescheiden wordt. Volgende week dienen ze daarom tijdens de raadsvergadering een motie in voor gecombineerde afvalbakken.