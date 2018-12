Boer Wim en Marit blijven bij elkaar: ‘Over een half jaar woon ik hier’

Boer zoekt Vrouw & VideoBoer Wim Droog uit Marknesse is toch een setje gebleven met Marit. Dat werd duidelijk in de laatste aflevering van het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw.

In de voorlaatste aflevering leek het erop dat het liefdesavontuur tussen de akkerbouwer en Marit op de klippen was gelopen. In een vooruitblik was te zien dat Wim Droog alleen naar de slotaflevering kwam. Deze cliffhanger maakte vorige week op social media de tongen los, want eerder leek het wel een sprookje tussen arts Marit en Wim. De twee tortelduifjes gingen op citytrip naar het Italiaanse Trentino.

Pepernoten

Terwijl ze pepernoten aan het bakken is in de keuken van Wim zegt Marit in de uitzending dat het ‘voelt als thuis’. Ze bekent tegen Yvon Jaspers dat ze zichzelf over een half jaar in de polder ziet wonen. ,,Nu kom ik twee keer per week naar Marknesse en komt Wim een keer per week naar Den Haag”.

Op de akker waar de serie begon zegt het stel dat als Yvon de volgende keer komt ze er op voorbereid moet zijn dat er een hondje rondrent. ,,We nemen eerst een hond. Als we die kunnen opvoeden, dan kijken we daarna verder”.

Reacties via Twitter

In Marknesse

In het dorp Marknesse hielden bekenden van Boer Wim de afgelopen tijd de kaken stijf op elkaar. Er zat namelijk een geheimhoudingsplicht op vanuit de KRO-NCRV. Ook werd de akkerbouwer sinds de zomer amper meer gezien in het dorp. Bewust, zo was het vermoeden.

De 28-jarige Wim ontving aan het begin van het seizoen Boer Zoekt Vrouw 330 brieven, het hoogste aantal van dit seizoen.

Bekijk hier een reportage van afgelopen week in Marknesse toen De Stentor op zoek ging naar het best bewaarde geheim van het polderdorp.