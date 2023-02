Boeren morrelen aan oude afspraak over windmolens in polder: ‘Hoe denken inwoners hierover?’

Nationale Oldtimer­dag in Lelystad dit jaar op 18 juni. Inschrij­ving voor eigenaren van histori­sche auto’s geopend

Honderd jaar oud is de Rolls Royce Model 20. De historische auto uit 1923 is een van de pronkstukken die te zien is op de 37ste editie van de Nationale Oldtimerdag die zondag 18 juni wordt gehouden op de Bataviaboulevard in Lelystad.