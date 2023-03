Boeren van plan zonder tractor naar demonstratie Den Haag te gaan: ‘Overheid wil dat het uit de hand loopt’

Kamervra­gen en bier voor de Bovenkerk

De situatie van de Bovenkerk in Kampen leidt tot Kamervragen. CU-kamerlid Stieneke de Graaf liet weten zo te zijn geschrokken van de staat van de verzakte kerk, dat ze vraagt om geld voor het monument. ,,Het is een plek die ik ken”, zegt de in Zwartsluis geboren De Graaf nadat ze door Bovenkerk-manager Jan Quintus Zwart is rondgeleid en de scheuren in het plafond goed kon zien. ,,Ik heb hier vroeger gezongen met het kamerkoor.”