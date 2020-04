Boete van 300 euro voor bedreigen opsporingsambtenaar Urk

Gezin ontsnapte aan de dood; afpersers wilden woning 's nachts in vlammen zetten

9 april De afpersers die vorig jaar brand stichtten in woningen in Emmeloord en Zeist, gingen meedogenloos te werk. Het gechanteerde gezin - waarvan de opa en oma in Emmeloord woonden - is aan de dood ontsnapt. Afpersers wilden de bewoners in hun slaap verrassen door flesjes met brandbare vloeistof en een molotov-cocktail naar binnen te werpen. De zoon, die wakker werd van het glasgerinkel, kon net op tijd een drama voorkomen.