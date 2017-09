Boetes bij controle Emmeloord

Nauwelijks onkruid en mooi centrum: Creil is dit jaar beste polderdorp

7 september Creil is de place to be in de polder. Het liet namelijk concurrenten Tollebeek en Marknesse achter zich en is uitgeroepen tot het mooiste dorp van de Noordoostpolder. Bij de tweejaarlijkse gemeentelijke verkiezing van organisatie Groei en Bloei koos de keuringscommissie voor het dorp met ruim 1600 inwoners. Maar waarom gaat Creil met die titel naar huis?