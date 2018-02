Boringen naar schaliegas in polder van de baan

Met name de Noordoostpolder was nadrukkelijk in beeld voor de winning van schaliegas. Het kabinet gaf eerder een vergunning aan het Britse bedrijf Cuadrilla om via proefboringen in de polderbodem te speuren naar schaliegas. De toestemming werd later overigens weer ingetrokken, mede vanwege de vele tegenstand tegen het winnen van schaliegas uit de Nederlandse bodem. Ook waren er plannen om nabij natuurgebied De Wieden Weerribben in de gemeente Steenwijkerland op zoek te gaan naar schaliegas.