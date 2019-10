Boswachter Bergman: ‘Zonder de letterzetter hadden deze 70 jaar oude sparren het echt wel gered’

,,We beginnen vandaag met de kap van de fijnsparren, lariksen en essen,” zegt boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos. Het bos zucht onder de uitbraak van de letterzetter, een klein kevertje die het gemunt heeft op fijnsparren, maar ook de lariksbastkever en de essentakziekte maakte al de nodige slachtoffers in het bos. ,,We waren net een beetje op adem aan het komen na die essentaksterfte. Ik moest deze winter al 4500 essen omzagen, maar daar komen dus nu 500 naaldbomen bij.”