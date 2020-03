Boswachter ontdekt voorraad pillen in Kuinderbos: ‘We vinden van alles, maar dít is nieuw’

Opluchting in de corsowe­reld, nu RIVM knollen poten toestaat

27 maart De bloemencorso’s hebben een eerste hobbel genomen in een poging afgelasting te voorkomen. Het RIVM staat toe dat de dahliaknollen worden gepoot, mits de veiligheidsregels in acht worden genomen. Het leidt tot een zucht van verlichting in Sint Jansklooster en Vollenhove. ,,Positief nieuws’’, meent Roel van der Zweerde van de Kloosterse COV.