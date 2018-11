Boswachters ‘transplanteren’ kerstbomen in Kuinderbos

Boswachter Harco Bergman en zijn collega's gaan zo'n 150 dennenbomen ‘transplanteren’ in het Kuinderbos. Dat is nodig omdat er niet genoeg bomen van ‘huiskamergrootte’ staan in het terrein waar zaterdag de traditionele kerstbomenactie gehouden wordt.

De operatie donderdag 6 en vrijdag 7 december moet voor zaterdag 8 december klaar zijn. Dan wordt het bos opengesteld voor klanten die zelf hun kerstboom willen uitzoeken en omzagen.

De verplaatsing van de bomen is nodig omdat er niet genoeg geschikte bomen in het bos staan waar de klanten zelf hun boom mogen komen omzagen. Door de droogte zijn veel bomen klein gebleven, waardoor er maar circa 650 geschikte bomen zijn. Doorgaans worden er 800 bomen verkocht. Daarom is dus besloten tot het verplaatsen van de extra bomen.

Logistiek

Bergman vertelt dat het plan is bedacht omdat Staatsbosbeheer geen bezoekers wilde teleurstellen. ,,We weten dat er jaarlijks zoveel bomen verkocht worden. Ze zijn er ook wel, maar ze staan in andere delen van het bos. Logistiek is het niet mogelijk om op meerdere plekken tegelijk de verkoop te houden. Daar hebben we niet genoeg mensen voor nodig, en dat is qua bewegwijzering ook moeilijk uitvoerbaar. Vandaar dat we de bomen naar het terrein toebrengen. Daar zetten we ze vast in de grond, zodat de klanten ze wel zelf kunnen omzagen. Het gaat immers om het zelf de boom uitzoeken.’’

Bergman vertelt dat er al meer dan twintig jaar kerstbomen worden verkocht die mensen zelf mogen uitgraven of omzagen. ,,Ze kunnen zelf kiezen of ze wel of niet een boom met kluit willen. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de bomen zo slecht groeiden. Ook de bomen die voor volgend jaar bedoeld zijn, zijn dit jaar ook achtergebleven in hun groei. Dus het is nog afwachten of we volgend jaar voldoende bomen van huiskamerformaat hebben.”

Tweede Kamer

Sinds enkele jaren wordt de kerstboom die in de Tweede Kamer komt te staan uit het Kuinderbos gehaald. ,,Dat komt niet in gevaar. We hebben al een mooie boom uitgezocht, die gaan we volgende week woensdag omhakken. Grote bomen hebben minder last van zo'n droge periode want ze hebben een groter wortelstelsel.”