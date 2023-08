Botsing met veel schade tussen Ens en Emmeloord

Zijn basisscho­len in Noordoost­pol­der de dupe van uitbrei­ding grote campus in Emmeloord?

In steeds meer dorpen in de Noordoostpolder zoeken de basisscholen samenwerking. Marknesse is op weg, mogelijk volgen Ens en Bant. Al kan de grote VO-Campus in Emmeloord dit alles wel eens dwarsbomen. Daar is onderwijsstichting Aves althans bang voor. ,,Ik hoop niet dat we straks terugkijken en zeggen: we hebben de boot gemist’’, zegt directeur Jos Timmermans.