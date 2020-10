Bouw blikvanger van De Deel in Emmeloord vordert gestaag na tegenslagen

Kerstmarkt in Emmeloord al afgeblazen: onzeker­heid over toekomst

2 oktober In het centrum van Emmeloord gaat de traditionele kerstmarkt dit jaar niet door. Organisator StEP Noordoostpolder meldt dat de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus de reden hiervoor is. Het is nog onduidelijk of het evenement later wel terugkeert.