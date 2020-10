Bouwers uit Ommen en Zwolle nemen samen failliet bedrijf over dat huizenkopers dupeerde in Flevoland

update & poll Wethouder Urk zat bijna zelf achter stuur bij ‘drugsrit’ van zijn zoon

29 september Wethouder Geert Post van Urk heeft er in een snoeihard rapport flink van langs gekregen vanwege zijn rol bij het transportbedrijf van zijn zoon. Bovendien blijkt dat hij het contract regelde voor de lading bloemen waar later honderden kilo’s drugs in werden gevonden. Zijn zoon werd als chauffeur na de vondst opgepakt, maar het scheelde weinig of Geert Post zat zélf achter het stuur.