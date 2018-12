Bouwkavels Marknesse-Zuid gaan in de verkoop

Staatsbos­be­heer doet aangifte van vernieling hekken Oostvaar­ders­plas­sen

13 december Staatsbosbeheer gaat aangifte doen van vernieling van vijf toegangshekken van het natuurgebied Oostvaardersplassen. In de nacht van dinsdag op woensdag is er lijm gespoten in de sleutelgaten. Ook was het hek voor het Oostvaardersveld met een startkabel dichtgebonden. Deze kon worden verwijderd.