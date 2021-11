De honden van Wesley (33) uit Ens zijn zó goed, dat ze over de hele wereld worden ingezet: ‘Ze blijven mij verbazen’

Enorme schuiver langs donkere polderweg bij Rutten maakt van auto hoopje schroot

Een man had vandaag een engeltje op zijn schouder toen hij in het buitengebied van Rutten (Noordoostpolder) met zijn auto een enorme schuiver maakte. Over de kop slaan, in een sloot belanden, de auto compleet in puin en dan toch nog ongedeerd uit het wrak kunnen klauteren. Dat gaat vaak wel anders.

