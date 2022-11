Emmeloorder daagt Essent voor rechter om tussentijdse verhoging energietarief: 'Als rat in de val’

update ‘All you need’-caravan uit Bant tot op de grond toe afgebrand in Ens: ‘Blijf er met je poten vanaf!’

De brandweer moest vannacht rond half vijf uitrukken voor een felle brand op het plein van de Baan in Ens. Daar stond de ‘All You Need Is Love’-caravan van Schuurfeest Bant in lichterlaaie.

23 oktober