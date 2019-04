Brand in woonboerderij in Creil

Auto belandt in greppel en slaat over de kop in Emmeloord

9:21 Een man is vanochtend meerdere malen met zijn auto over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval in Emmeloord. De bestuurder had een engeltje op zijn schouder, hij heeft geen letsel overgehouden aan het ongeval. Voor controle moest hij wel mee naar het ziekenhuis.