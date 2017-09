Brand laait weer op bij schuur Marknesse

Schuurbrand met asbest: 'Sluit ramen en deuren in Marknesse'

24 september Bij een grote schuurbrand aan de Blokzijlerdwarsweg in Marknesse is zondagavond vermoedelijk asbest vrijgekomen. Hoewel laboratoriumonderzoek nog definitief moet uitwijzen dat dit het geval is, heeft Brandweer Flevoland de omgeving van het uitgebrande pand uit voorzorg afgezet met zwart-geel lint. Ondanks dat waarschijnlijk asbest is vrijgekomen, zijn er volgens woordvoerder Geertjan Veenstra geen risico's voor de omgeving.