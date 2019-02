Brand legt tuinhuisje in Ens volledig in de as

Aanpak criminele motorben­des toppriori­teit in Flevoland

6:51 De aanpak van outlaw motorclubs (OMG) is de komende drie jaar topprioriteit in de provincie Flevoland. ,,Vooral in grote steden als Lelystad, maar ook in kleinere plaatsen zijn de dubieuze motorclubs een groot probleem", benadrukt directeur Ad van Breukelen van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland.