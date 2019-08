Brand Marknesse is eerste grote fik voor aspirant- brandweerman Remco (21): ‘Dit is waar voor je het doet’

De brand bij VS Apple Industries aan de Blokzijlerdwarsweg brak tegen het begin van de avond uit. Wist je direct: ‘nu mag ik aan de bak?’

,,Mijn pieper ging af, ik was op dat moment al thuis in Marknesse. Ik ben zo snel mogelijk naar de kazerne gereden, maar op dat moment wist ik nog niet of ik mee zou mogen. We zijn in totaal met vier man in opleiding bij de ploeg in Marknesse, maar per uitruk kan er één mee op de wagen. Meestal kijken we wie er op tijd op de kazerne is en ook wie er aan de beurt is, zodat dat een beetje eerlijk verdeeld wordt. Dit keer mocht ik mee.’’