Brand verwoest gebouw op sportvelden in Emmeloord

Grote theaterpro­duc­tie over Urk en de Noordoost­pol­der in de maak: ‘Een spannend familiedra­ma’

2 december Na Razzia duikt scenarioschrijver Jan Blei uit Zwartsluis wederom in de geschiedenis van de Noordoostpolder voor een grote productie. En in die van Urk. Het einde van het eiland was het begin van de nieuwe polder. Dat liep niet soepel, zegt hij. ,,Ik maak er een spannend verhaal van.’’