Brand verwoest levenswerk broers Bant. Maar enige wat telt: alternatief vinden voor gedupeerde bruiloftsgasten

videoTerwijl de restanten van de tot groepsaccommodatie omgebouwde schuur nog nasmeulen, zijn de broers Wietze en Han van Wegen al druk bezig met het regelen van een alternatieve feestlocatie voor twee bruiloftsfeesten. Een felle brand legde het levenswerk van de eigenaren van vakantiepark Eigen Wijze in Bant vannacht in de as, maar daar al te lang bij stilstaan doen de twee niet. Wietze: ,,Dat zit in de aard van het beestje, het is gebeurd, we moeten verder.’’