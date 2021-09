Brandende hooiberg langs A6 stelt hulpdiensten op de proef: nog dagen nodig om te blussen

VIDEO Chelsey ontfermt zich over afgedankte vechthon­den: ‘Ik ga voor ze door het vuur’

18:30 Bij hun baasje in de regio Den Haag konden ze niet blijven. De zes stafford-puppy’s die de politie Westland in juli uit een huis haalde, zijn nu in Tollebeek, bij een opvang gespecialiseerd in hoogrisico-honden.