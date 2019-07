Brandweer bij Emmeloord druk met blussen van vuur op akkers

Consterna­tie in senioren­flat Emmeloord door haperende lift

15:30 Eerst was het woensdag haar 89-jarige buurvrouw, een dag later zat Ria Klaver (68) zelf vast in de lift van haar seniorenflat. Ook om zes uur ’s middags, toen ze de post wilde gaan halen. Twee keer consternatie in de Westertoren aan de Emmeloordse Zuiderkade en dus zit de schrik er goed in. „Ik vertrouw dat ding voor geen cent meer. Voorlopig stap ik er niet in, ook niet als ’ie is gemaakt.”