Brandweer blust keukenbrand in Ens

Raad Noordoost­pol­der akkoord met geld voor evenemen­ten­ter­rein in Kuinderbos: ‘Geen sprake van staats­steun’

15 december De gemeenteraad in de Noordoostpolder is akkoord gegaan met de aanvraag voor subsidie uit het potje van de Zuiderzeelijngelden voor een basiskamp in het Kuinderbos. Er waren twijfels of er bij het meebetalen aan een horecavoorziening sprake is van staatssteun.