Brandweerman gewond bij uitslaande brand in Emmeloord

De melding van de brand kwam rond 9.00 uur. Leerlingen van de R.K. Uloschool tegenover de woning hebben de brand ontdekt. Vanuit de school is de brandweer gewaarschuwd. In korte tijd werd er opgeschaald naar grote brand. Om 10.45 uur heeft de brandweer het sein 'brandmeester' gegeven.

Volgens de alarmmelding is de brand ontstaan in de keuken. Het is niet bekend wat de oorzaak hiervan is. De bewoners - een moeder met twee kinderen - waren niet thuis, schrijft brandweer Flevoland op Twitter. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de omgeving.