Broer veroorzaakte door verduistering bijna ondergang bedrijf

Het bedrijf van zijn broer was zijn lust en zijn leven, beweert de 49-jarige John D. uit Ens bij de rechtbank in Zwolle. Toch veroorzaakte hij bijna de ondergang van het bedrijf tijdens de recessie door zichzelf extra geld bovenop zijn loon toe te eigenen. In tien jaar tijd zou hij ruim vier ton verduisterd hebben.

,,Een familiedrama'', stelt de officier van justitie, die vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk tegen de man eiste. Afgezien van de eventuele straf zal D. nog wel tot zijn pensioen, en waarschijnlijk ver daarna, bezig zijn met afbetalen aan zijn broer. En de familieverhoudingen: die zijn stuk.

Het kwam eigenlijk door het gevoel van de Ensenaar dat hij recht op meer had dan het salaris dat hij in loondienst kreeg. Zo begon hij met de verduistering, zo blijkt op de zitting. Hij zou het bedrijf in dak- en gevelsystemen mee hebben geholpen op te bouwen. Hij kon zichzelf betrekkelijk eenvoudig extra geld toe-eigenen, omdat hij als procuratiehouder zelf betalingsopdrachten aan de bank kon doen en die in de boekhouding kon verdoezelen.

Spaarpotje

Zijn broer, de eigenaar van het bedrijf, vertrouwde hem blindelings. Het geld ging op aan luxe: een verbouwing van het huis en vakanties. ,,Ik heb nergens een spaarpotje in het buitenland. Alles is opgegaan.'' En toen de trein eenmaal rijdende was, was het moeilijk om te stoppen. ,,Ik had het gevoel dat alles boven tafel zou komen als ik ermee zou stoppen. Ik dacht: als ik de loterij zou winnen kan ik het zeggen, want dan kan ik hem terugbetalen.''

FIOD

In april 2016 werd de fraude dan toch ontdekt. Aanvankelijk leek het nog te gaan om twee ton. ,,Toen ben ik ’s avonds nog bij mijn broer geweest, ik zat in zak en as. Maar hij zei: je moet kijken naar de toekomst, niet naar het verleden.'' John D. tekende een overeenkomst om die schuld in maandelijkse termjnen af te lossen. Maanden erna bleek na onderzoek door de FIOD dat de fraude veel langer had geduurd en van grotere omvang was dan eerst aangenomen. Toen volgde er alsnog aangifte bij de politie. De voormalige boekhouder is verder gegaan als zelfstandig tekenaar.