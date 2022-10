Brugklassers tonen berouw na afsteken illegaal vuurwerk op schoolfeest in Emmeloord: ‘Super stom’

Onderne­mers in Noordoost­pol­der bieden COA ruimte aan voor opvang vluchtelin­gen, maar gemeente zegt: ‘Niet op ingaan’

Het plan voor een vluchtelingenopvang bij azc Luttelgeest verdween in een la toen bleek dat omwonenden er geen trek in hadden. Elders in de Noordoostpolder lijken er wél kansen te liggen. Meerdere ondernemers hebben althans hun bedrijf of grond aangeboden aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemeente is daar niet blij mee.

