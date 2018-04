Brutale eenden in Emmeloord verhuizen naar dierentuin Emmen

Bleven ze maar in het park dan was er niks aan de hand. Maar nee hoor, de Emmeloorder eenden nemen graag een kijkje in de buurt. Ze steken de straat over en lopen tuinen in. Tot ergernis van de bewoners. De gemeente heeft vorig jaar een onderzoekje gehouden in de buurt met als insteek: wat moeten we toch aan met die eenden en andere watervogels? Verplaats een deel van de eenden, zeggen de bewoners. En geef voorlichting over deze dieren.