Burgemeester diep getroffen door dood Emmeloorder bij steekpartij

Bij restaurant Taj Mahal aan de Korte Achterzijde werd de man rond vier uur neergestoken, waarna hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek. De verdachte werd zo'n twee uur later door een speciaal arrestatieteam uit zijn huis aan de Leemansstraat gehaald en geboeid afgevoerd.

Medeleven

Van der Werff, die buiten zijn gemeente verbleef, werd telefonisch op de hoogte gehouden van de steekpartij en de arrestatie van de verdachte. ,,Ik ben nog niet bij de familie van het slachtoffer geweest, ik wacht eerst de berichten van de politie af'', vertelt de burgemeester vrijdagavond, enkele uren na de aanhouding. ,,Ik heb te doen met het slachtoffer en zijn familie en betreur het uitermate wat in Emmeloord heeft plaatsgevonden.'' Van der Werff heeft via de politie wel informatie gekregen over personalia van slachtoffer en verdachte en over de mogelijke toedracht, maar doet daarover geen mededelingen aan de media. ,,Dat laat ik aan de politie over.''

'Verwarde man'

Omstanders in het centrum en wijkbewoners vertelden dat de verdachte een verwarde man was. ,,Ook daar kan ik niks over zeggen, de politie en de ambtenaar openbare orde en veiligheid doen daar nog onderzoek naar. Dan wordt ook bekeken of de verdachte bij ons bekend was en wij een dossier over hem hebben.''