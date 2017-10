Burgemeester: fouten in raadsvoorstel Werelderfgoed Schokland waren 'slip of the pen'

Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder liet er maandagavond in de commissie samenlevingszaken geen misverstand over bestaan. In het raadsvoorstel over Werelderfgoed Schokland en de nieuwe natuur die daar gerealiseerd moet worden staan missers.

De brief van Gedeputeerde Staten aan zowel college als raad klopt van a tot z, bevestigt Van der Werff. Hij noemt de missers een 'slip of the pen', een poging om scherp te formuleren is iets te scherp uitgevallen. Iets waar hij zelf overheen had gelezen. Want natuurlijk kan het niet zo zijn dat de provincie de risico's draagt voor de grondaankoop in het kader van dit miljoenenproject. ,,Complete onzin."

Risico

Risico was tijdens de vergadering een terugkerend woord. Hadden Gedeputeerde Staten de gemeente met de brief nu juist behoed voor wat Gaston Vilé (D66) een gevaarlijke afslag noemt of valt dat wel mee, zoals Van der Werff de raad wil doen geloven. Volgens de burgemeester, die overigens bij aanvang van de commissie aangaf de portefeuille over te dragen aan een (nog te bepalen) wethouder omdat deze 'te politiek' is geworden, loopt de gemeente Noordoostpolder helemaal geen risico. Of misschien een beetje, omdat er in het leven nu eenmaal geen 100-procent garantie valt te geven.