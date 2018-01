Burgemeester: Geen bezichtiging woning wanbetaler in Emmeloord

Nationale Nederlanden wil donderdag een woning in Emmeloord veilen, omdat de eigenaar kampt met een hypotheekachterstand. Hij weigert mee te werken aan het bezichtigen van zijn woning en de verzekeringsmaatschappij wil dit afdwingen met de sterke arm der wet. Eén probleem: de burgemeester moet zijn handtekening zetten en die weigert. Het is nu aan de voorzieningenrechter in Lelystad om dit geschil op te lossen.

Burgemeester Aucke van der Werff houdt zijn poot stijf. Hij tilt zwaar aan het woonrecht, dat in de grondwet is vastgelegd, en wil dat er eerst grondig onderzoek wordt gedaan in deze zaak. De burgervader geeft een dergelijke machtiging tot binnentreden alleen af als er sprake is van illegale praktijken. Als er bijvoorbeeld drugs wordt geteeld of verkocht in een woning. 'We hebben het hier over een zeer ingrijpend middel', lichtte de advocaat van de gemeente toe.

Hij stelde - namens de burgemeester - dat de verzekeringsmaatschappij met een goed onderbouwd plan had moeten komen, toen de medewerking werd geweigerd. 'Dan maak je als Nationale Nederlanden een planning en leg je die voor aan de burgemeester. Als je laat zien dat het proces zorgvuldig is gedaan, dan ziet de burgemeester het probleem niet.'

Machtiging

De verzekeringsmaatschappij schakelde de rechter in, omdat al twee eerdere bezichtigingen zijn mislukt en de tijd nu begint te dringen. De executie van de woning is namelijk donderdag al en via de civiel rechterlijke weg (via een kort geding) probeert NN alsnog die machtiging te krijgen.

Maar dat is volgens de gemeente in strijd met het zorgvuldig huisrecht. De bestuursrechter is dan de aangewezen persoon om naar toe te gaan, stelde de advocaat.

De verzekeringsmaatschappij vindt op haar beurt dat Van der Werff wel degelijk is bevoegd om zijn krabbel te zetten. 'Er is geen aparte wetgeving meer nodig; er is aan alle wettelijke vereisten voldaan', bepleitte de raadsman.

Hij zei ook nog dat de burgemeester 'ten onrechte lijkt te denken' dat deze machtiging alleen in belang van NN is. Maar dat is het volgens hem ook voor de eigenaar. 'Met een bezichtiging kunnen potentiële kopers zien in welke staat het huis zich bevindt. Een hogere opbrengst betekent een lagere restschuld. Het gaat hier om een burger die zich in precaire omstandigheden bevindt. Ook dat belang wordt door het weigeren van de burgemeester geschaad.'

Weerstand

De rechter liet al even doorschemeren dat de bepaling van de wet in deze kwestie 'nou niet bepaald heel duidelijk is en tot vragen kan leiden'. Hij wilde weten of NN meer ervaring heeft met dit soort zaken. Een jurist vertelde dat er meestal de nodige weerstand is, maar dat die verdwijnt na een goed gesprek. 'Dit is het derde kort geding en de eerste die doorgaat', zei hij.

Als de rechter bepaalt dat de gemeente moet meewerken, dan doet ze dat. Dat liet haar advocaat weten. 'Maar hoogstwaarschijnlijk gaat de burgemeester dan wel in hoger beroep. Het is voor hem een principiële zaak.'