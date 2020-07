Burgemeester Noordoostpolder sluit twee panden vanwege aantreffen hennepkwekerij

Gepensio­neerd echtpaar ziet bouw droomhuis in Marknesse in duigen vallen: ‘Gemeente heeft ons niet goed voorge­licht’

5 juli Harrie en Geke Metselaar zijn zwaar gedupeerd door de unieke situatie met kavels in Marknesse. Het ontwerp voor het droomhuis van het gepensioneerde echtpaar is klaar, maar de eerste paal kan niet de grond in omdat er onduidelijkheid is ontstaan of de gemeente wel de eigenaar is. Een week voordat ze zelf over de problemen hoorden, verkochten ze hun woning. ,,De gemeente Noordoostpolder heeft ons niet goed voorgelicht.”